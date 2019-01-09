روسيا مرتاحة للانتخابات الرئاسية في مدغشقر وتصفها بـ"الناجحة"

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتياح موسكو لإجراء الانتخابات الرئاسية الناجحة في مدغشقر، وأنها على استعداد لمواصلة تعزيز التعاون مع هذا البلد.

موسكو- سبوتنيك . وذكرت الخارجية الروسية في بيانها: "ترحب موسكو بالنجاح في إجراء الانتخابات في مدغشقر، وتأمل أن تعترف جميع القوى السياسية في البلاد بنتائج الجولة الثانية من الانتخابات و بألا تسمح بزعزعة استقرار الوضع الداخلي".

STRINGER محكمة مدغشقر تعلن فوز راجولينا برئاسة البلاد كما أكدت الخارجية الروسية "استعدادها لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية، والتعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومدغشقر".

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، أمس الثلاثاء، فوز أندريه راجولينا، في الانتخابات الرئاسية، والذي كان قد ترأس الإدارة الانتقالية لمدغشقر من 2009 إلى 2013، متغلباً على منافسه الرئيسي، الرئيس السابق للبلاد خلال فترة (2002-2009) مارك رافالومانانا، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، في الجولة الثانية من التصويت.

وخاض راجولينا الذي كان يعمل في قطاع الإعلان والموسيقى، منافسة شرسة مع رافالومانانا، الذي صنع ثروة على رأس مجموعة للألبان منذ أزمة 2009.

وبعد انتخابه رئيسا في 2002، اضطر رافالومانانا للاستقالة في العام 2009 وذلك بعد مواجهة مع تظاهرات عنيفة نظمها راجولينا الذي كان قد انتخب حينها رئيسا لبلدية العاصمة انتاناناريفو.