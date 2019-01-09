معدل العلماء الروس بالنسبة إلى عدد السكان

أعلن رئيس أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر سيرغييف، اليوم الأربعاء، أن عدد العلماء في روسيا يبلغ نحو 50 لكل 10 آلاف شخص، وهو أقل مما هو عليه في بعض البلدان.

موسكو — سبوتنيك. وقال سيرغييف للصحفيين، عقب لقاء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "من ناحية عدد العلماء، فإنه عادة ما يتم حسابه بالنسبة لـ 10 آلاف شخص، لدينا نحو 50 من الباحثين (لكل 10 آلاف من السكان)".

© Sputnik . Viktor Chernov العلماء الروس ينجحون في الاختبارات الأولى للقلب الاصطناعي

ووفقا لسيرغييف، فإن روسيا تتخلف بقدر كبير وفق هذا المؤشر عن الدول التي تعتمد على البحوث العلمية في تطوير اقتصادها.

ولفت رئيس الأكاديمية إلى أن عدد كبير من العلماء الروس في سن ما قبل التقاعد، ومن أجل ألا يؤدي النقص في الكوادر إلى أزمة في المستقبل، تقترح الأكاديمية، كأحد التدابير، إخراج بعض المدارس من تبعية البلديات ونقلها لتبعية المقاطعات (الكيانات الفدرالية) بحيث لا يركز المعلمون في عملهم على المستوى المتوسط،، بل الأعلى منه —أي مستوى المؤسسات ذات التبعية الإقليمية".

وأوضح سيرغييف متابعاُ "هناك نحو 100 مدرسة رائدة في البلاد، يمكن أن يتم فيها، إذا صح التعبير، تنظيم "الإشراف الخاص". وسيتم نقل هذه المدارس من تبعية البلديات إلى تبعية المقاطعات، بحيث تولي وزرات التعليم في المقاطعات اهتماماً أكثر لهذه المدارس بالذات".

وذكر سيرغييف أيضاً، أنه بالإضافة إلى ما ذكر، فقد نوقشت، خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي، قضايا ملحة لتطوير العلوم والمجتمع العلمي والاتجاهات الواعدة لأنشطة أكاديمية العلوم الروسية.