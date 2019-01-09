شويغو يبحث مع نظيره التركي الوضع في إدلب السورية

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع نظيره التركي خلوصي أكار، هاتفيا، الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد في سوريا.

© Sputnik . Bassel Shartouh لافروف: الجيش التركي يوجد في إدلب السورية بالاتفاق مع دمشق

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، سيرغي شويغو، ونظيره التركي، خلوصي أكار؛ وناقش الوزيران، خلال المحادثة، الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية وغيرها من قضايا الأمن الإقليمي".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أكدت في وقت سابق، أن آكار، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي، ناقش خلالها الجانبان الحالة في إدلب السورية.

الجدير بالذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كانا قد توصلا في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا).