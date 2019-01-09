شويغو يبحث مع نظيره التركي الوضع في إدلب السورية

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أكدت في وقت سابق، أن آكار، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الروسي، ناقش خلالها الجانبان الحالة في إدلب السورية.
الجدير بالذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كانا قد توصلا في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا).
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