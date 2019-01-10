وزارة الدفاع الروسية تعلق على توقف القمر الصناعي العسكري "كوسموس-2430" عن العمل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 10 كانون الثاني/يناير، عن إيقاف القمر الاصطناعي العسكري "كوسموس-2430" عن العمل وإخراجه من المدار القريب من الأرض.

وأفادت وزارة الدفاع أن القمر الاصطناعي العسكري استهلك جميع موارده وتم إخراجه من المدار ودخل الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي تحت إشراف الوزارة واحترق فوق المحيط الأطلسي على ارتفاع حوالي 100 كم.

© Sputnik . Sergey Guneev تحديد موعد إطلاق القمر الصناعي المصري

وأشارت الوزارة إلى أن العملية نفذت، يوم 5 كانون الثاني/يناير في الساعة 09:58 بتوقيت موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إطلاق القمر الاصطناعي، يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2007. وتم إخراجه من الخدمة في المجموعة المدارية الروسية في عام 2012".

ومن الجدير بالذكر أن روسيا تملك في مجموعتها المدارية أكثر من 150 قمرا صناعيا لأغراض مختلفة. كما أن حوالي 70% من تلك الأقمار تخضع لسيطرة المجمع الآلي، التابع للقوات الفضائية الروسية.

وأطلقت وزارة الدفاع في العام الماضي 15 قمرا صناعيا من قواعد بليسيتسك وبايكونور وفوستوتشني.

وأفادت الأنباء في وقت سابق أن القوات الأمريكية ووكالة "ناسا" رصدتا دخول القمر الصناعي الروسي في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي.