مساعد وزير الخارجية الإيراني في موسكو لبحث مسائل إقليمية ودولية

موسكو — سبوتنيك. وقال أنصاري، في مستهل لقائه بنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين في موسكو: "أنا سعيد باللقاء معكم جميعاً هنا في موسكو. أنا أريد أن أهنئكم جميعاً بحلول رأس السنة وأهنئ شعب روسيا، وأنا مسرور بأن أول لقاء عمل لي [في السنة الجديدة] يجري في موسكو. هذا يعتبر دليلاً على التعاون الوثيق بين روسيا وإيران كما هو رمز لتلك الاتصالات وتلك العمليات المشتركة، التي نحن ننفذها جميعاً. سنناقش في هذه المشاورات التغيرات الحاصلة في سوريا واليمن وأيضا مسائل تخص القضايا الدولية المختلفة".
وتابع: "نحن نرى أن العلاقات بين روسيا وإيران في مجالات مختلفة تتطور وتتوسع الآن، وسوريا تمثل فقط أحد مواضيع التعاون بين إيران وروسيا. وإيران وروسيا حققتا نتائج هامة ومفيدة جداً في محاربة الإرهاب وأيضاً في ضمان السلام والأمن في هذه الدولة".
وكان وفد تركي رفيع المستوى، يضم كلاً من وزير الخارجية والدفاع والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس المخابرات، قد زار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018، موسكو، لبحث الوضع في سوريا عقب قرار أمريكا سحب قواتها منها.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، عزم الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها الموجودة في سوريا، معتبراً أنها "أنجزت مهمتها" بالقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.
وعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا حينذاك، ستافان دي ميستورا، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018، اجتماعا في جنيف، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.
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