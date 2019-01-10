لماذا تلتزم روسيا الصمت إزاء سلاح يزري بهيبة أمريكا

يذكر أن منظومة "إس-500" تقدر على اعتراض 10 رؤوس حربية تطير بسرعة 6.5 كيلومتر في الثانية، وأن مدى الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة "إس-500" يصل إلى 600 كيلومتر.
ونقلت مجلة أمريكية عن المهندس بافل سوزينوف، كبير مهندسي شركة "ألماز أنتي" الروسية التي صنعت منظومة "إس-500"، قوله إن إس 500 تزري بهيبة أمريكا لأنها تتفوق على ما تنتجه أمريكا من أنظمة أسلحة مضادة للطائرات والصواريخ.
والسؤال الذي يطرحه الخبراء الأجانب هو لماذا لم تعد روسيا تعلن شيئا عن منظومة "إس-500" ولا تسارع إلى إدخالها الخدمة؟
وأوردت مجلة "ناشيونال إنترست" إجابة مثيرة للاهتمام عن هذا السؤال هي أن روسيا لا تسرع بإعلان إنجاز مشروع "إس-500" لكيلا ينخفض الاهتمام الدولي بمنظومة سابقة من هذا النوع هي "إس-400" التي تحظى بقبول كبير في سوق العالم للأسلحة.
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