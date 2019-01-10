لماذا تلتزم روسيا الصمت إزاء سلاح يزري بهيبة أمريكا

يذكر أن منظومة "إس-500" تقدر على اعتراض 10 رؤوس حربية تطير بسرعة 6.5 كيلومتر في الثانية، وأن مدى الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة "إس-500" يصل إلى 600 كيلومتر.

ونقلت مجلة أمريكية عن المهندس بافل سوزينوف، كبير مهندسي شركة "ألماز أنتي" الروسية التي صنعت منظومة "إس-500"، قوله إن إس 500 تزري بهيبة أمريكا لأنها تتفوق على ما تنتجه أمريكا من أنظمة أسلحة مضادة للطائرات والصواريخ.

© Photo / وزارة الدفاع الروسية منظومة "إس-500" للدفاع الجوي

والسؤال الذي يطرحه الخبراء الأجانب هو لماذا لم تعد روسيا تعلن شيئا عن منظومة "إس-500" ولا تسارع إلى إدخالها الخدمة؟

وأوردت مجلة "ناشيونال إنترست" إجابة مثيرة للاهتمام عن هذا السؤال هي أن روسيا لا تسرع بإعلان إنجاز مشروع "إس-500" لكيلا ينخفض الاهتمام الدولي بمنظومة سابقة من هذا النوع هي "إس-400" التي تحظى بقبول كبير في سوق العالم للأسلحة.