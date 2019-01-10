مدفيديف: تحقيق الاستقلال في الفضاء الإلكتروني مسألة أمن قومي

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، أن تحقيق الاستقلال في الفضاء الإلكتروني وإحداث نظام بيئي رقمي آمن وموثوق هي مسألة أمن قومي.

غوركي — سبوتنيك. وقال مدفيديف خلال اجتماع حول تطوير نظام تشغيل محلي للهواتف المحمولة: "الاقتصاد الرقمي هو ليس فقط مزايا تمنحها التكنولوجيا الحديثة، نحن نفهم وندرك ذلك، لكنها هناك أيضاً أخطار كبيرة تنشأ من ذلك. لهذا السبب، تحقيق الاستقلال اللازم في الفضاء الإلكتروني، وإحداث نظام بيئي رقمي حديث في البلاد، وحمايتها الشاملة، هذا بالفعل يمثل مسألة أمن قومي".

© Sputnik . Alexey Druzhinin بوتين: روسيا مستعدة لتوقيع اتفاق الأمن السيبراني مع الولايات المتحدة

وأشار مدفيديف إلى أن إنشاء بدائل للبرمجيات الأجنبية لا يعني أن روسيا ستتجه نحو العزلة.

وأوضح بهذا الصدد "أود أن الفت انتباهكم إلى نقطة… وهي أننا نقوم بإنشاء بدائل للبرمجيات الأجنبية، ولا يعني هذا أبداً أننا نتجه نحو العزلة، فهو شيء غير معقول، والأهم من ذلك، غير مناسب".

وشدد رئيس الوزراء على أنه قبل عام 2024، من المرتقب أن تبلغ نسبة البرمجيات الروسية في هيئات السلطة 90 بالمئة، أما في الشركات الحكومية فحتى 70 بالمئة.