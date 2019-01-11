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03:08 11 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مبنى المالية الأمريكية في العاصمة واشنطن

    المالية الأمريكية تؤكد العزم على رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية كبرى

    © REUTERS / Brian Snyder
    روسيا
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    أكد وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشن، بعد لقائه بأعضاء الكونغرس الأمريكي، أمس الخميس، عزم وزارته رفع العقوبات المفروضة ضد شركات "إي إن+" و"روسال" و"يوروسيب إينرغو".

    واشنطن — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي لوزارة المالية الأمريكية عن وزيرها قوله: "العقوبات ضد "إي إن+" و"روسال" و"يوروسيب إينرغو" كانت فقط لأنهم يداروا ويتم التحكم فيهم بواسطة [أوليغ] ديريباسكا. هذه الشركات تشهد تغيرات كبيرة في إعادة الهيكلة والإدارة، مما يخرجها عن سيطرة ديريباسكا، وتقلل بشكل ملحوظ من حصته".

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    © REUTERS /
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    وأضاف منوتشن أن "إي إن+" و"روسال" و"يوروسيب إينرغو" التزمت بتزويد وزارة المالية بمستوى غير مسبوق من الشفافية في عملها لضمان فقدان ديريباسكا السيطرة عليها، "وبسبب هذه الإجراءات، يتم رفع العقوبات المفروضة على هذه الشركات".

    وأكد منوتشن على أن "وزارة المالية سوف ترصد عن كثب وفاء "إي إن+" و"روسال" بالتزاماتهم، وإذا لم تستوف هذه الشركات الشروط، فسوف تواجه عواقب جدية وفورية للغاية، بما في ذلك مراجعة العقوبات".

    يذكر أنه سبق وأعلنت السلطات الأمريكية، في بداية نيسان/أبريل من العام الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا طالت كبار رجال أعمال روس وشركات استراتيجية وحيوية، وعلى وجه الخصوص، قامت بإدراج اسم رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا وشركات "إي إن+ غروب" و"غاز غروب" و"بازوفي إيليمينت" و"روسال" في "القائمة السوداء".

    ما يعني منع التعامل مع أصول هذه الشركات في الولايات المتحدة وفرض الحظر على ممارسة أي أعمال تجارية مع هذه الشركات بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وأي عمليات تتعلق بأدوات الدين.

    وفي الـ 19 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اعتزامها استبعاد الشركات التي يسيطر عليها رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، — "إي إن+" و"روسال" و"يوروسيب إينرغو" من قائمة العقوبات، في حين يظل ديريباسكا نفسه مدرجا في قائمة عقوبات الولايات المتحدة، وستظل أصوله مجمدة.

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    الكلمات الدلالية:
    العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا, أمريكا
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