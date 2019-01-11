دفاعات أمريكا لا تدرأ خطرا ذا 4 أبعاد يأتي من روسيا

وأوضح الجنرال هوارد تومبسون، وهو قائد سابق للقيادة الشمالية الأمريكية، في مقال كتبه لصحيفة "ذي هيل" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك أسلحة مناسبة لمواجهة أسلحة فرط صوتية تمتلكها روسيا والصين.
والمقصود بالأسلحة فرط الصوتية هي الصواريخ التي تحمل رؤوسا حربية مدمرة إلى الأهداف المراد تدميرها بسرعة تعادل 5 أو 6 أمثال سرعة الصوت.
وحسب الجنرال تومبسون فإن الخطر الذي تشكله الأسلحة فرط الصوتية هو خطر بأربعة أبعاد.
وأشار كاتب المقال إلى أن الوسيطة الروسية فرط الصوتية المعروفة باسم "أفانغارد" حققت خلال تجربتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي سرعة تعادل 27 مثل سرعة الصوت.
ولا تملك الولايات المتحدة الأمريكية إمكانيات من هذا النوع.
وأكد الجنرال الأمريكي المتقاعد أن وسائط الدفاع الصاروخي المتوفرة حاليا في الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدرأ هذا الخطر.
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