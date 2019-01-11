لافروف يلتقي نظيره الياباني 14 يناير لبحث معاهدة السلام

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تعقد أول جولة من المباحثات الروسية-اليابانية بشأن معاهدة السلام بين البلدين يوم 14 يناير في موسكو، وسيرأس وفدي البلدين وزيرا الخارجية الروسي والياباني، سيرغي لافروف وتارو كونو".

Sputnik/ Sergei Guneev شينزو آبي: حان الوقت لوضع نقطة النهاية لقضية معاهدة السلام مع روسيا

يذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر، التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزء من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.