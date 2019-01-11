روسيا: 77 مليون هجوم إلكتروني على موقع الخارجية من يناير إلى سبتمبر 2018

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن موقع وزارة الخارجية تعرض لأكثر من 77 مليون هجمة إليكترونية في الفترة من يناير/ كانون الأول إلى سبتمبر/ أيلول 2018.

موسكو- سبوتنيك وذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة رصدت أكثر من 77 مليون هجوم إليكتروني على موقعها من بينها هجمات تم تنفيذها من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وأوكرانيا.

© REUTERS / Kacper Pempel/Files السفارة الروسية في لندن: روسيا لا تخطط لأية هجمات إلكترونية ضد بريطانيا

وقالت زاخاروفا "في الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2018 تم رصد أكثر من 77 مليون تأثير على بوابة موقع وزارة الخارجية الروسية".

وتابعت "وفقا لبيانات الإخصائيين، فقد وقعت هجمات القرصنة من عناوين إليكترونية مسجلة على أراضي الولايات المتحدة واليابان وأوكرانيا ورومانيا وألمانيا والدنمارك وإيطاليا وبريطانيا وكندا وهولندا والسعودية وبولندا وتركيا والصين".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أنه في 20 أبريل/ نيسان من العام الماضي تم تسجيل "هجمات حجب الخدمة بشكل كبير ليس فقط على موقع الوزارة، ولكن أيضا على جميع الموارد العامة لوزارة الخارجية في فضاء الإنترنت".

وأضافت "إجمالي قوة تأثير الهجمات كانت أكثر من 150 غيغابايت في الثانية، مما أدى إلى عدم قابلية التشغيل على المدى القصيرة للموقع الرسمي للوزارة والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الروسية في الخارج التابعة لوزارة الخارجية الروسية".

وأوضحت أن الوزارة تمكنت من صد جميع الهجمات، قائلة: "نحن لا نسجل حقيقة أن لديهم تأثيرا تدميرا كاملا على سلامة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، ويعمل الأخصائيون لمنع ذلك على الأقل، ونحن نفعل كل شيء لحماية المؤسسات الروسية في الخارج".

وكان نظام الكشف والوقاية والحد من آثار الهجمات الإلكترونية الحكومي في روسيا في عام 2018، رصد أكثر من 4.3 مليار هجوم على البنية التحتية الحيوية للمعلومات في روسيا.