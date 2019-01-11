تصفية ثلاثة مسلحين خلال اشتباك في داغستان الروسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، اليوم الجمعة، عن تصفية ثلاثة مسلحين خلال اشتباك في جمهورية داغستان .

موسكو — سبوتنيك. وفقا لتقرير صادر عن المكتب الإعلامي للجنة، أنه اليوم الجمعة في حوالي الساعة 18:00 من اليوم الجمعة، قامت مجموعة أفراد مجهولين من على سيارة "فاز-2107" بمهاجمة دورية لشرطة المرور في منطقة كيزيليورت- محج قلعة على الطريق الفدرالي السريع "قوقاز".

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وجاء في التقرير: "وعند طلب ضباط إنفاذ القانون بإيقاف السيارة وإلقاء الأسلحة والاستسلام للسلطات، أطلق المجرمون النار من بندقيات كلاشنيكوف، وبنتيجة الاشتباك معهم تمت تصفية ثلاثة مجرمين".

وكان مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، قد أعلن في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن الأمن الروسي كشف خلال عام 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات إرهابية على أراضي جمهورية داغستان وأنغوشيا والشيشان وإقليم ستافروبل" في شمال القوقاز، مضيفا بأنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من عمليات التحري تم تحييد 65 مسلحا، بينهم 10 متزعمين لعصابات مسلحة. كما تم إلقاء القبض على 36 متزعما و236 مسلحا و589 متعاونا، فضلا عن حظر أكثر من 64 ألف موقع على شبكة الإنترنت تتضمن معلومات غير قانونية، بينها 47 ألف موقع يحتوي على مواد ذات مضمون إرهابي.

كما لفت مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلى أن وزارة الداخلية وحرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي منعوا دخول البلاد لأكثر من 10 آلاف شخص يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية ومتطرفة. وكذلك تم منع دخول 60 مواطنا روسيا وأجنبيا، إلى مناطق الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط".