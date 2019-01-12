موسكو تعلن شروط السلام مع طوكيو

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان حول زيارة وزير الخارجية الياباني المرتقبة لموسكو إن اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية بشكل كامل هو الشرط الأساسي لتوقيع معاهدة السلام.

ومن نتائج الحرب العالمية الثانية تحرير مجموعة جزر الكوريل من الاحتلال الياباني.

إلا أن طوكيو رفضت الإقرار بهذه الحقيقة راجية أن تعيد موسكو 4 جزر تقع في جنوب مجموعة الكوريل إلى اليابان وهو ما حال دون توقيع معاهدة السلام الروسية اليابانية حتى الآن.

ونوه البيان الصادر عن الخارجية الروسية بأن إعادة جزر الكوريل إلى روسيا تعد من نتائج الحرب العالمية الثانية التي يجب على طوكيو أن تقر بها.

© Sputnik . Dmitry Astakhov رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف يزور جزر الكوريل. 22 أغسطس/آب 2015.

ويُتوقع أن يصل وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى العاصمة الروسية موسكو في 14 يناير/كانون الثاني في زيارة عمل يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وشددت الخارجية الروسية على ضرورة تطوير العلاقات الروسية اليابانية والارتقاء بها إلى مستوى علاقات الثقة والشراكة.