رد روسي معاكس على دخول سفن حربية أمريكية شمال الكرة الأرضية

صدر تعليق على خطة إرسال سفن حربية أمريكية إلى منطقة القطب الشمالي من قبل مسؤول روسي.

وصرح السيناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش، عضو لجنة الدفاع والأمن للغرفة العليا للبرلمان الروسي، بأن روسيا توفر حماية وافية كافية لأمن حدودها الشمالية.

أتت تصريحاته تعقيبا على خطة إرسال سفن حربية أمريكية إلى منطقة القطب الشمالي.

وقد كشف قائد القوات البحرية الأمريكية ريتشارد سبينسر عن وجود هذه الخطة بقوله أن واشنطن سترسل سفنا حربية إلى القطب الشمالي في الصيف المقبل.

وقال السيناتور الروسي تعقيبا على ما أعلنه قائد القوات البحرية الأمريكية إن روسيا وضعت أمن شمالها تحت مراقبتها الكاملة.

وأصبحت روسيا بالتالي على معرفة مسبقة بالتهديدات الآتية من هناك. ولن يطول انتظار رد روسيا عند الضرورة كما أشار إلى ذلك السيناتور الروسي.

وبإمكان روسيا القيام بردود شتى منها إرسال طائرات حربية إلى بلدان قريبة من الولايات المتحدة.

© Sputnik . Maxim Tumanov طائرة "تو-160"

وقال كلينتسيفيتش: "أدعو الأمريكيين إلى التفكير في مغزى رحلات طائراتنا إلى فنزويلا".