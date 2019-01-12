بالأرقام... أعلى المهن أجرا في روسيا في يناير 2019

صنف موقع HeadHunter الروسي أعلى الوظائف أجرا في شهر كانون الثاني / يناير الجاري.

واحتلت المركز الأول مهنة طبيب أمراض النساء والتوليد وأخصائي الخصوبة في موسكو.

ووفقا للموقع فإن أرباب العمل مستعدون لدفع ما يعادل 8,580 دولار مقابل أجور عمل طبيب أمراض نسائية ناجح ذو خبرة.

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وجاء في المرتبة الثانية المدير الفني ومدير المبيعات للمنتجات البترولية براتب شهري يبدأ من 7,474 دولار في العاصمة موسكو، ثم تليها وظيفة مطور لغة بايثون البرمجية براتب يعادل 4000 دولار أمريكي.

وحسب الموقع شملت عروض العمل العشرة الأعلى أجرا وظيفة قائد طائرة، ومدير إعلان وتسويق، ومدير تجاري، ومطور لغة برمجة Java، وطبيب أسنان.