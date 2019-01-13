روسيا تعلق على اتفاق بيع تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، اليوم الأحد، تعليقا على بيع تركيا لأوكرانيا طائرات مسيرة هجومية، إن إمدادات الأسلحة لا ينبغي أن تكون عاملا يزيد من تفاقم الأزمة في أوكرانيا.

© REUTERS / Murad Sezer أردوغان: توصلنا لاتفاق مع أوكرانيا لبيعها 6 طائرات مسيرة

وتابعت في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" أن "التعاون العسكري — التقني الثنائي هو من صلاحيات الدول ذات السيادة. المشكلة هي أن أوكرانيا تعاني من أزمة مسلحة داخلية (حرب أهلية). وهذه الأزمة الداخلية لها بعد دولي، حيث تعمل عدد من الدول والمنظمات الدولية كوسيط في التسوية، التي تدعو إلى حل سلمي لها. ويجب ألا تصبح إمدادات الأسلحة لكييف عاملاً يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية الداخلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده توصلت لاتفاق مع أوكرانيا لبيعها 6 طائرات مسيرة.