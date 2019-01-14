لافروف: روسيا واليابان تبدآن اليوم المفاوضات حول قضية معاهدة السلام

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا واليابان تبدآن اليوم المفاوضات حول قضية معاهدة السلام.

سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقائه نظيره الياباني، تارو كونو: "بما يتوافق مع إيعازات قيادتنا عقب لقاء القمة في سنغافورة في نوفمبر وفي بوينس آيرس في ديسمبر الماضي، نبدأ اليوم مفاوضات قضية معاهدة السلام".

وأكد لافروف أن "العمل على معاهدة سلام مع اليابان يجب أن يجري بعيداً عن حقن الخطاب الأحادي المتناقض بشكل علني".

وأضاف لافروف: "نؤيد بشكل نشط بذل جهود إضافية من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد ونوعي وإلى مستوى من الثقة والشراكة الحقيقية، بما في ذلك الشراكة في الشؤون الخارجية".