الطوارئ: تفتيش ثلاثة مطارات في موسكو بعد بلاغات عن وجود متفجرات

صرح ممثل خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن الخبراء بدؤوا في تفتيش مطارات بالعاصمة بعد بلاغات من مجهولين بوجود "متفجرات".

© Sputnik . Dmitry Korobeynikov إجلاء سبعة آلاف شخص من مركز تسوق في موسكو (بالفيديو)

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": "تلقينا بلاغات من مجهولين بوجود "متفجرات" في ثلاثة من مطارات العاصمة — شيريميتيفو ودموديدوفو وفنوكوفو — وجاري تفتيشها الآن، مشيرا إلى أنه لم يجر إخلاء المطارات بعد.

يذكر أن الهيئات الروسية المتخصصة بالأمن تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات كثيرة عن وجود متفجرات في الأماكن العامة مثل محطات القطارات والمطارات والمراكز التجارية، وذلك في العديد من المدن، وغالبا ما كانت نسبة 99.9 في المئة من هذه البلاغات كاذبة.

كما أعلن مدير فرع وزارة الداخلية الروسية في العاصمة موسكو، أوليغ بارانوف، في وقت سابق، أن اتصالات البلاغات الكاذبة حول وجود متفجرات بمنشآت في العاصمة الروسية موسكو، تأتي بشكل رئيسي من اليابان وتركيا وأوكرانيا.

وصرح نائب وزير الداخلية الروسي، سابقا، بأن أغلب البلاغات الكاذبة حول التفخيخ في روسيا كان مصدرها الأراضي السورية.