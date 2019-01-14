الطوارئ: تفتيش ثلاثة مطارات في موسكو بعد بلاغات عن وجود متفجرات

يذكر أن الهيئات الروسية المتخصصة بالأمن تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات كثيرة عن وجود متفجرات في الأماكن العامة مثل محطات القطارات والمطارات والمراكز التجارية، وذلك في العديد من المدن، وغالبا ما كانت نسبة 99.9 في المئة من هذه البلاغات كاذبة.
كما أعلن مدير فرع وزارة الداخلية الروسية في العاصمة موسكو، أوليغ بارانوف، في وقت سابق، أن اتصالات البلاغات الكاذبة حول وجود متفجرات بمنشآت في العاصمة الروسية موسكو، تأتي بشكل رئيسي من اليابان وتركيا وأوكرانيا.
وصرح نائب وزير الداخلية الروسي، سابقا، بأن أغلب البلاغات الكاذبة حول التفخيخ في روسيا كان مصدرها الأراضي السورية.
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