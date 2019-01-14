لافروف: النشاط العسكري لواشنطن يشكل مخاطر على أمن روسيا والصين

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني: "لفتنا النظر خلال المباحثات الى الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لتطوير منظومة الدرع الصاروخي على اراضي اليابان، والاجراءات الموجهة لعسكرة هذا القسم من الكرة الارضية والاجراءات التي تبررها الولايات المتحدة بشكل رسمي بضرورة تحييد التهديد النووي لكوريا الشمالية ، كما تسميها، ولكن في الواقع الإجراءات التي تشكل مخاطر على أمن روسيا وجمهورية الصين الشعبية".
وقال لافروف: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عامين بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني حول تنظيم مشاريع اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية تنفذ، لكن بأبعاد متواضعة جدا وأحجام صغيرة".
وأضاف: "نحن اليوم لفتنا انتباه زملائنا اليابانيين، إلى أنه سيتم عبر الهيئات المعنية، تطوير مشاريع أكثر طموحا، لكي يكتسب النشاط الاقتصادي المشترك تجسيدا واضحا".
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