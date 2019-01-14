لافروف: النشاط العسكري لواشنطن يشكل مخاطر على أمن روسيا والصين

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو لفتت انتباه طوكيو إلى الإجراءات الأمريكية لتطوير نظام الدرع الصاروخي على اراضي اليابان وعسكرة المنطقة، مؤكدا أن هذا النشاط يشكل خطرا على أمن روسيا والصين.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني: "لفتنا النظر خلال المباحثات الى الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة لتطوير منظومة الدرع الصاروخي على اراضي اليابان، والاجراءات الموجهة لعسكرة هذا القسم من الكرة الارضية والاجراءات التي تبررها الولايات المتحدة بشكل رسمي بضرورة تحييد التهديد النووي لكوريا الشمالية ، كما تسميها، ولكن في الواقع الإجراءات التي تشكل مخاطر على أمن روسيا وجمهورية الصين الشعبية".

© Sputnik . Maxim Blinov لافروف: روسيا واليابان تبدآن اليوم المفاوضات حول قضية معاهدة السلام

في سياق متصل، أعلن لافروف،أن روسيا واليابان اتفقتا على تطوير مشاريع جديدة طموحة حول الأنشطة الاقتصادية المشتركة في جزر الكوريل.

وقال لافروف: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عامين بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني حول تنظيم مشاريع اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية تنفذ، لكن بأبعاد متواضعة جدا وأحجام صغيرة".

وأضاف: "نحن اليوم لفتنا انتباه زملائنا اليابانيين، إلى أنه سيتم عبر الهيئات المعنية، تطوير مشاريع أكثر طموحا، لكي يكتسب النشاط الاقتصادي المشترك تجسيدا واضحا".