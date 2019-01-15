مغامر يقطع ركضا 50 كيلومترا بدرجة حرارة وصلت لـ60 تحت الصفر

نجح المغامر، دميتري فولوشين، من قطع مسافة 50 كيلومترا ركضا، في منطقة يوقوتيا الروسية، بدرجة حرارة وصلت إلى 60 تحت الصفر.

المغامر والذي يحمل الجنسية المولدافيا، تمكن من قطع المسافة ركضا، في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة إلى 60 درجة مئوية تحت الصفر، بحسب ما نقل مركز محافظة المنطقة.

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وتعتبر منطقة ياقوتيا إحدى أبرد المناطق الروسية في فصل الشتاء حيث تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير، وشهدت تسجيل رقم قياسي بوصول درجات الحرارة إلى 71 درجة مئوية تحت الصفر.

وأصبح فولشين أول رياضي يتمكن من قطع هذه المسافة في ظروف مناخية باردة دون الاستعانة بالأطباء أو تواجد دعم من رجال الإنقاذ، مسجلا رقما قياسيا.

من جهته قال المغامر بأن الاختبار كان صعبا وشبّهه بالمشي على القمر، حيث الصقيع الشديد والقليل من الهواء ليتنفسه، في الوقت الذي أكد فيه أن المعدات لا يمكن أن تتحمل هذه الحرارة.

وتأتي مغامرة فولوشين هذه في إطار مشروع خيري يهدف إليه بالإضافة مع اللجنة الراعية له لتقديم الدعم لمشكلة الشلل الدماغي، ومساعدة فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات، تعرف باسم إيفا بيسميوك، تعاني من هذا المرض.