تزويد القوات الروسية بوسائل نقل تثير الفزع في أمريكا

قرعت مصادر إعلامية أمريكية ناقوس الخطر في الإشارة إلى خبر صحفي تداولته وسائل إعلام روسية.

وذكر هذا الخبر أن وزارة الدفاع الروسية طلبت 6 غواصات أعماق ذاتية الحركة.

وأفاد الخبر بأن الغواصات التي طلبتها وزارة الدفاع الروسية تستطيع أن تغوص إلى مسافة 2.5 كيلومتر وتستطيع أن تعمل خلال 24 ساعة متواصلة بفضل المحرك القوي.

ويشار إلى أن غواصات الأعماق التي لا يوجد مثيل لها في أمريكا مطلوبة لقوات العمليات الخاصة لإجراء عمليات خاصة في أعماق البحار.

© Fotolia / Dmitrimaruta غواصة أعماق

ويمكن نقلها إلى مواقع عملها بواسطة السفن العسكرية أو المدنية، أي أن القوات الخاصة الروسية لن تعرف قيودا تمنعها من الوصول إلى أي مكان وفقا لـ"ديفينس وان".

ويُتوقع أن يتم تصنيع غواصات الأعماق التي طلبتها وزارة الدفاع الروسية بحلول عام 2022.