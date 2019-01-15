رفض مشروع قانون لفرض عقوبات ضد سوريا وإيران وروسيا

تسبب الخلاف على الجدار الحدودي مع ترامب، في معارضة الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، لمشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وسوريا وإيران.

وصوت على القانون 50 نائبا لصالحه، فيما عارضه 43، وبالتالي تمكن الحزب الديمقراطي من "منع تمرير مشروع القانون هذا أيضا في 10 يناير/كانون الثاني (53-43) و 8 يناير (56-46)"، حسب "آر تي".

© REUTERS / LEAH MILLIS الكونغرس يتسائل عن تحقيق بشأن تجسس ترامب

وقال الديمقراطيون إنهم "لن يصوتوا لصالح أي مشاريع قوانين لا تتعلق باستئناف عمل الحكومة الفيدرالية، بغض النظر عن محتواها".

وينص مشروع قانون "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط "على "فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع حكومة بشار الأسد".

ويقترح روبيو أيضا فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا.

وأغلقت الحكومة الأمريكية، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على تمويل يطلبه الرئيس ترامب قدره 5.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك.