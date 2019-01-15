الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن حياة بوتين الشخصية

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خصوصا فيما يتعلق بالدخل المالي واستخدام الإنترنت وأمور أخرى.

© Sputnik . Alexey Druzhinin لأول مرة... بوتين يكشف عن ماضيه العسكري (فيديو)

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة " أرغومنتي إي فاكتي " الروسية، ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يستطيع أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستخدم حسابه في "تويتر" بنشاط للتواصل مع الناخبين: "لا يحتاج بوتين إلى هذا النهج، وهو لا يحتاج إلى "تويتر" للتقرب من الناس".

وردا على سؤال حول استخدام الرئيس الروسي الهاتف والإنترنت، قال بيسكوف: "الرئيس فلاديمير بوتين لا يملك هاتفاً نقالاً، لأن الهواتف الذكية الآن يمكنها الحصول على معلومات واسعة، وتوفر شفافية كاملة".

وأضاف قائلا: "عظيم! وكيف كانوا سابقا قادرين على الاستغناء عن الهاتف الذكي؟ في الواقع، لا يمكن لرئيس الدولة أن يمتلك هاتفًا ذكيًا، لأن ذلك يعني أن الشخص يوافق على شفافية كاملة".

وأشار بيسكوف أن بوتين يحصل على المعلومات من الصحف والمجلات الرسمية الروسية، وكذلك من خلال الإنترنت بعد قيام فريق إعلامي مختص بصياغة التقارير المهمة التي وردت في وسائل الإعلام. ولفت بيسكوف أن التقارير المختلفة يقوم بوتين بمشاهدتها وقراءتها في السيارة والطائرة الرئاسية الخاصة المجهزة بالإنترنت السريع.

وحول استخدام بوتين للأموال الخاصة وكيفية استلامه لراتبه، قال بيسكوف إن الرئيس الروسي يستخدم بطاقة الائتمانية فقط لسحب معاشه الشهري.