الولايات المتحدة عاجزة عن إخضاع روسيا وتغيير سياستها السيادية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تتمكن بفرض العقوبات من إجبار روسيا على التخلي عن سياستها السيادية.

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وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة " أرغومنتي إي فاكتي " الروسية، ردا على سؤال ما إذا كانت روسيا يمكن أن تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة، بحيث يصبح فرض عقوبات مؤلم بالنسبة لها: "بالرغم من أن الولايات المتحدة لديها أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها لا تملك الوسائل لإجبار روسيا على التخلي عن سياستها السيادية، حتى وباستخدام كل ترسانتها الواسعة المستخدمة لفرض القيود، فشلت أمريكا في تحقيق هذا الهدف. وبالمقابل وبنفس المستوى ليس لدينا وسائل قادرة على جعل الأمريكيين يتخلوا عن نهجهم".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تعيش في ظل قيود مختلفة منذ أكثر من 40 عاما، بما في ذلك ومن الجانب الأمريكي، مضيفا بأنه "في عام 1974 ، تم اعتماد قانون جاكسون-فانيك، وبمجرد أن تم إلغاؤه، ظهر "قانون ماغنيتسكي" على الفور، وهلم جرى".