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    وزير الدفاع سيرغي شويغو يتابع فعاليات تدريب الشرق-2018

    شويغو: أكثر من 4 آلاف سيارة ومدرعة تدخل لخدمة الجيش الروسي في 2019

    © Sputnik . Alexey Nikolskiy
    روسيا
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    أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن أكثر من 4.2 ألف قطعة من السيارات والعربات المدرعة، فضلا عن 1.5 ألف قطعة حديثة من أسلحة الصواريخ والمدفعية، ينبغي أن تدخل إلى خدمة القوات المسلحة الروسية في عام 2019.

    موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو خلال اجتماع عبر الهاتف: "سنناقش اليوم عددا من المجالات الرئيسية لعملنا في 2019… ينبغي إدخال أكثر من 4.2 ألف قطعة من العربات المدرعة والسيارات الجديدة إلى الخدمة، بالإضافة إلى 1.5 ألف قطعة حديثة من أسلحة الصواريخ والمدفعية".

    ولفت إلى أنه في مجال الدعم اللوجستي ينبغي مواصلة بناء الترسانات للتخزين المتكامل للصواريخ والذخائر ومجمعات الإنتاج واللوجستيات والتزود بالوقود.

    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © Sputnik . Sergey Mamontov
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    وأضاف: "ينبغي تنفيذ حوالي 300 ألف عمل للصيانة الفنية والإصلاحات وإمداد أكثر من خمسة ملايين طن من الموارد المادية للقوات".

    وجدير بالذكر، أن وزير الدفاع الروسي كان قد أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018، أن الجيش الروسي بلغ في عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة، حيث حصل على أكثر من 1.5 ألف نموذج من الأسلحة و80 ألف قطعة من المعدات في عام 2018، وأن مؤشر التحديث وصل إلى 61.5 بالمئة.

    وكان شويغو قد أعلن، في وقت سابق، أن تجهيز القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة في عام 2019 يجب أن يبلغ 67 بالمئة.

    ويشار في هذا السياق، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعطى في أيار/مايو عام 2012، تعليمات تقضي بأن تصل حصة الأسلحة الحديثة في القوات المسلحة الروسية حتى عام 2020 إلى 70 في المئة.

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    الكلمات الدلالية:
    شويغو, الجيش الروسي, روسيا
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