أردوغان يرجح أن يزور روسيا في 23 يناير الجاري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من المحتمل أن يقوم بزيارة إلى روسيا في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان للصحايين، بعد كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الثلاثاء: "من المحتمل أن أزور روسيا في 23 يناير الجاري"، مضيفا: "سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني حسن روحاني"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول".

#عاجل | #أردوغان: من المحتمل جدا أن أعقد لقاء مع #بوتين في 23 من الشهر الجاري — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 15, 2019

​وكان المكتب الصحفي للرئيس التركي، أعلن أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة إلى روسيا في يناير/كانون الثاني الجاري. وذكر المكتب الصحفي لوكالة " سبوتنيك": رئيسنا سيزور روسيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني، ولم يتم تحديد الموعد بعد.

يذكر، أن موسكو استضافت في نهاية الشهر الماضي، محادثات على مستوى عالي بين الجانبين الروسي والتركي، تركزت على محاربة الإرهاب في سوريا والتطورات الأخيرة على الساحة السورية بعد إعلان الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية من البلاد.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال لقاء وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا، في صيغة "2+2"، بالنسبة للمسألة السورية، أن هناك تعاون جيد بين تركيا وروسيا وبفضل ذلك، يوجد تقدم ملحوظ في العملية السياسية وفي مجالات أخرى.