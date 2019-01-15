أردوغان يزور موسكو 23 يناير لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية مع الجانب الروسي

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال كالين في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء إن "الرئيس أردوغان سيزور موسكو في 23 يناير الجاري لتنسيق انسحاب القوات الأمريكية مع الجانب الروسي".
وتابع كالين إن "الوفد الأمريكي قدم لنا خلال زيارته إلى أنقرة وثيقة تتضمن 5 مواد تتعلق بسحب قواتها من سوريا، وبدورنا قدمنا لهم موادنا، والمباحثات بشأنها مستمرة".
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، أمس الاثنين، إنه يريد معالجة المخاوف الأمنية التركية في سوريا، لكنه أكد أيضا أهمية عدم إساءة التصرف مع حلفاء واشنطن الأكراد.
ووفقا لمكتب الرئاسة التركي، وافق أردوغان على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وناقش القادة أيضا فكرة إنشاء منطقة أمنية شمالي سوريا.
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