لا تقدم في مفاوضات معاهدة الصواريخ وموسكو بصدد إجراء إحاطة في وزارة الخارجية

أعلنت الخارجية الروسية عدم حصول أي تقدم في المباحثات مع الولايات المتحدة حول مستقبل معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

جنيف — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء 15 كانون الثاني/ يناير، أن روسيا والولايات المتحدة بحثنا خلال مشاورات جنيف مستقبل معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى "ولا يوجد أي تقدم".

وقال ريابكوف للصحفيين عقب اللقاء: "شارك في اللقاء ممثلون عن جميع الوزارات والهياكل المعنية بمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من كلا الجانبين. استعرضنا الوضع وبحثنا الجوانب التي تثير قلق أي من الطرفين، كما بحثنا ما يمكن أن يحدث حول المعاهدة في المستقبل القريب، مضطر أن أقول أنه لا يوجد تقدم".

كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تعتزم عقد جلسة إحاطة لحلفائها وشركائها وسفراء الدول الأوروبية حول مصير معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والموقف حول صواريخ "9 إم 729."

وقال للصحفيين عقب مفاوضات جنيف: "نرى أن هناك إمكانية لتزويد هذه البلدان بمعلومات أكثر تفصيلا عن نهجنا تجاه التعامل مع المعاهدة، وكيف يبدو الموقف حول الصاروخ "9 إم 729" في هذا الصدد. الخطوة الأولى ستكون سلسلة من جلسات الإحاطة التي سنجريها في وزارة الخارجية لسفارات عدة دول يوم الجمعة".