لافروف: يتوجب على أمريكا اتخاذ خطوات بناءة ردا على إجراءات كوريا الشمالية

طالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات بناءة ردا على كوريا الشمالية.

موسكو- سبوتنيك وقال الوزير الروسي إنه يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات بناءة ردا على الخطوات البناءة لكوريا الشمالية.

© REUTERS / Leah Millis ترامب يعلن إنقاذه العالم من حرب نووية

وتابع لافروف، في المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، "نحن أيدنا الاتجاهات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية، استنادا إلى منطق خريطة الطريق الروسية- الصينية للتسوية. وهذا يعني بالطبع الحاجة إلى اتخاذ خطوات متبادلة ردا على الإجراءات البناءة لبيونغ يانغ".

وأضاف "سوف نساهم في تعزيز الاتجاهات الإيجابية في سوريا وحول شبه الجزيرة الكورية، والتغلب على الأزمات والصراعات الأخرى".

وكانت قمة تاريخية عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وهو أول لقاء جمع بين رئيسي الدولتين، بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق ينص على أن بيونغ يانغ ستبذل جهودا من أجل تعزيز نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية مقابل ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.