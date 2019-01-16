بيسكوف: بوتين قادر على "تنشيف الدم في عروق" من يوجه لهم حديثه

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لديه أسلوب خاص في مناقشة بعض الأمور تجعل "الدم ينشف في عروق" من يوجه لهم حديثه.

تصريحات بيسكوف هذه جاءت على خلفية لقائه لصحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن حياة بوتين الشخصية

وفي سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي يستخدم بعض الكلمات النابية أو الشتائم، وبخاصة بعدما ناقش في آخر اجتماع له مع مجلس الثقافة، ممازحا بإمكانية استخدام بعض هذه الألفاظ.

ولم يعلق بيسكوف، قائلا: "بوتين كأي رجل عادي، يمكنه التعبير عن رأيه".

وكان بيسكوف قد تحدث في المقابلة عن بعض الجوانب من الحياة الشخصية لبوتين، حيث قال بأن بوتين لا يملك هاتفا نقالا، لأن الهواتف الذكية الآن يمكنها الحصول على معلومات واسعة، وتوفر شفافية كاملة".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي يحصل على المعلومات من الصحف والمجلات الرسمية الروسية وكذلك من خلال الإنترنت بعد قيام فريق إعلامي مختص بصياغة التقارير المهمة التي وردت في وسائل الإعلام.

ولفت بيسكوف أن التقارير المختلفة يقوم بوتين بمشاهدتها وقراءتها في السيارة والطائرة الرئاسية الخاصة المجهزة بالإنترنت السريع.