روسيا: الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا فشل بسبب واشنطن

موسكو- سبوتنيك. وذكر الوزير الروسي، في المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، أن "الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا فشل لأن تأثير واشنطن كان على جزء من المعارضة"، لافتا إلى أن هذا يبعث على الأسف.
وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعمل مع بلدان تتبنى ذات المواقف داخل أمريكا اللاتينية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.
من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن "الولايات المتحدة لا تعترف بتملك الدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو، للسلطة بالقوة. فكان انتخابه في مايو/ أيار 2018، غير حر، وغير أمين وغير موثوق به في جميع أنحاء العالم".
وأدى نيكولاس مادورو اليمين الدستورية، في بداية الشهر الجاري، ليتولى بعدها رسميا منصب رئيس فنزويلا للفترة 2019 — 2025.
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