روسيا تبدأ تزويد قواتها بمقاتلات الجيل الخامس

وتنوي وزارة الدفاع الروسية حسب معلومات "روسيسكايا غازيتا" أن توقع في عام 2020 عقدا مع شركة "سوخوي" لشراء 13 طائرة من طراز "سو-57".

وستتسلم القوات الجوية الروسية هذه الطائرات خلال 5 أعوام.

وسيتم تجهيز بعضها بالمحرك الجديد الذي تمت صناعته من أجل مقاتلة الجيل الخامس.

وكانت النماذج التجريبية لطائرة "سو-57" مزودة بـ"محرك المرحلة الأولى".

ووقعت وزارة الدفاع الروسية للمرة الأولى عقدا لشراء طائرات "سو-57" في عام 2018.

ويتضمن العقد تسليم أولى طائرات من طراز "سو-57" إلى القوات الجوية الروسية في عام 2019.