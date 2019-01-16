بيسكوف يتحدث عن طريقة التواصل بين بوتين وأعضاء الحكومة

لاينتظر أيام العطل وهو مخلص لعمله، ويتم إيقاظه أحيانا في منتصف الليل في حال حدوث أمر طارئ، بهذه العبارات وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الوزراء والقادة في الحكومة الروسية يمكنهم التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال الاتصال المباشر به، عندما يكون في مكان العمل.

فهناك نظام اتصالات حكومي في المكتب الرئاسي مباشر، وفي حال رغبة الاتصال بالرئيس في وقت لاحق يتم تحديد موعد عن طريق المساعدين.

وفي سؤال حول ما إذا كان يتم إيقاظ بوتين في منتصف الليل، قال بيسكوف: "يحدث مثل هذا الأمر ولكن في الحالات الطارئة فقط، والحمد لله، فهي لم تحدث كثيرا".

ووصف بيسكوف في مقابلته مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية، الرئيس الروسي بأنه مخلص لعمله ولديه فهم خاص للوقت، فالشخص العادي ينتظر أيام عطلة الأسبوع والعطل، وكل هذا يتوقف على الوضع.

فالرئاسة مثل الفرن الذي لا يجب إطفاءه، وأشار بأن العمل يستمر دائما ولا يتوقف على الوقت، وتعتبر ذروة العمل في الساعة 10 و 11 ليلا.

وفيما يتعلق بعملي معه فأنا موجود بشكل شبه دائم معه.