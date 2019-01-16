طائرات "ياك-130" تطير أولا إلى بلد عربي

أعلنت صحيفة أن لاوس تسلمت أولى دفعات طائرات من طراز "ياك-130" من روسيا.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن لاوس تسلمت 4 طائرات عسكرية من طراز "ياك-130" من أصل 10 طائرات تعاقدت لاوس على شرائها في عام 2017.

وحسب تقديرات الصحيفة تبلغ قيمة الصفقة 300 مليون دولار تقريبا.

وخصصت طائرة "ياك-130" لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات القتالية الحديثة. كما يمكن استخدامها كطائرة مقاتلة لقصف الأهداف الجوية والأرضية.

وأنجزت طائرة "ياك-130" رحلتها الجوية الأولى في عام 1996.

وتعتبر "ياك-130" طائرة أساسية لتدريب الطيارين الروس منذ عام 2002.

وذكرت الصحيفة أن الجزائر أصبحت أول دولة أجنبية تحصل على طائرات "ياك-130".

واقتنت الجزائر 16 طائرة من طراز "ياك-130".

وبالنسبة للاوس جدير ذكره أنها سلّمت روسيا مؤخرا 30 دبابة أسطورية من طراز "تي-34".

وقررت لاوس إعادة هذه الدبابات إلى روسيا إدراكا منها لأهمية دبابات "تي-34" وغيرها من المعدات العسكرية التي استعانت بها روسيا لدحر القوات الألمانية الغازية خلال الحرب العالمية الثانية.