وزيرا الخارجية الروسي والألماني يلتقيان في موسكو يوم الجمعة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي يوم الجمعة المقبل، مع نظيره الألماني، هايكو ماس.

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "وزيرا الخارجية الروسي والألماني سيلتقيان يوم الجمعة".

وتابعت:

"فيما يتعلق بالزيارة، فنحن وفقاً لما صرحه هو، سنناقش أولا الوضع في أوكرانيا والوضع في سوريا. هناك قرارات يجب تنفيذها حول كلتا القضيتين. ونحن مستعدون لهذا النقاش".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم، بأنه يعتزم مناقشة القضيتين السورية والأوكرانية مع نظيره الألماني، هايكو ماس، خلال زيارته إلى روسيا.