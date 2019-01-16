مهن يمكن أن تختفي في المستقبل القريب بسبب الروبوتات

أعلن رئيس ممثلية جامعة Singularity University في موسكو، يفغيني كوزنيتسوف، أنه في المستقبل القريب قد تختفي مهن مثل بائع أو سائق في روسيا.

وربط هذا بتطوير الروبوتات بشكل سريع.

وقال كوزنيتسوف في برنامج "نابليوداتيل" (المراقب) على قناة "كولتورا" الروسية: "بشكل عام يبدو أن هذا الاتجاه (تطوير الروبوتات) سيجعل معظم المهن المرتبطة بمستوى المهارة المتوسطة وبتخصص ضيق تستبدل بالروبوتات، أي حيث يستخدم الشخص بعض المهارات البسيطة والمحددة تماما".

ووفقا له، تظهر الآن التكنولوجيات الجديدة أسرع بكثير من ذي قبل، في المتوسط ​​أكثر بمرتين أو ثلاث مرات من مائة عام مضى.

في وقت سابق ، قالت وزيرة التربية والتعليم أولغا فاسيليفا إن الروبوتات يمكن أن تحل محل الناس فقط في اثنين في المئة من المهن. ووفقا للوزيرة: "أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم لا يمكن أن تصل إلى قدرات الدماغ البشري".