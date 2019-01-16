لافروف ممازحا صحفية أمريكية: لا تضغطي على الزر الأحمر

وبدأ الحدث حين لم تتمكن الصحفية في قناة "سي بي أس" التلفزيونية الأمريكية من سؤال وزير الخارجية، لأن الميكروفون لم يعمل، وهذا ما لاحظته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حيث طلبت من الصحفية "الضغط على زر".

وبعدها تدخل لافروف مازحا: "فقط ليس الأحمر".

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وعقد وزير الخارجية الروسية مؤتمره الصحفي السنوي اليوم الأربعاء، تطرق خلاله إلى أبرز أولويات سياسات موسكو على الصعيد الدولي عام 2019، وبين أن من هذه الأولويات إنشاء تحالف دولي شامل ضد الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، والإسهام في تسوية نزاعات الشرق الأوسط.