من طرطوس إلى القرم وبالعكس... أول سفينة شحن خاصة تبدأ رحلاتها بين البلدين

تبدأ أول سفينة شحن خاصة بتنفيذ رحلات بين مينائي طرطوس السوري وسيفاستوبول الروسي الشهر المقبل.

© AFP 2018 / Park Ji-Hwan ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا وسوريا هذا العام بأكثر من 25 %

دمشق — سبوتنيك . أعلن نائب محافظ سيفاستوبول، فلاديمير بازاروف، اليوم الأربعاء، أن أول سفينة شحن خاصة ستبدأ بتنفيذ رحلات بين مينائي طرطوس وسيفاستوبول في شباط/ فبراير المقبل.

وقال بازاروف، خلال لقائه ممثلي مجلس الشعب السوري: في بداية شباط/ فبراير، ستبدأ سفينة شحن خاصة، تم شراؤها خصيصا لهذه الأهداف، بالقيام برحلات منتظمة بين سيفاستوبول وطرطوس.

وأضاف: سيجري نقل السلع والبضائع من روسيا إلى سوريا ومن سوريا إلى روسيا. ولم تكد أن توقع الاتفاقية، بدأ التنفيذ فعلا.

وأشار المتحدث إلى أن قطاع الأعمال كان قد استجاب لاتفاق التعاون قبل التوقيع عليه.

هذا ووصل وفد روسي برئاسة مدير مجموعة الصداقة بين البرلمانيين الروس والسوريين، دميتري سابلين، إلى دمشق، يوم الاثنين الماضي، حيث قام بتوقيع اتفاق تعاون بين مدينتي، سيفاستوبول وطرطوس.

وكان قد قام وفد من شبه جزيرة القرم، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بزيارة رسمية إلى دمشق، حيث عقد اجتماعات مع القيادة العليا للبلاد، وأجرى مفاوضات ووقع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي — التقني.