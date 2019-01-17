صربيا بصدد إبرام صفقات عسكرية جديدة مع روسيا

أعلن مصدر في مجال التعاون العسكري التقني الروسي، اليوم الخميس، أنه يخطط لتوقيع عقود جديدة في مجال التعاون العسكري بين موسكو وبلغراد خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى صربيا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الحديث يدور حول عقد صفقات جديدة، وليس عن تنفيذ الاتفاقات السابقة بين الإدارات العسكرية بشأن توريد المركبات المدرعة الروسية الذي يمتلكها الجيش الروسي".

وأشار إلى أن وزارتي الدفاع في البلدين قد اتفقتا، في وقت سابق، على تصدير 30 دبابة من طراز "تي-72 سي" و 30 أخرى من طراز "بي أر دي أم-2" إلى صربيا، وأن موسكو سلمت 6 مقاتلات من طراز "ميغ-29" إلى بلغراد من ملاك القوات الجوية الفضائية الروسية، في عام 2017.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين، في وقت سابق، بأن أكثر من 20 وثيقة تم إعدادها وسيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي التي من المقرر بدؤها اليوم، بما في ذلك وفي قطاع الطاقة.