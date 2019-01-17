مقاتلة روسية متطورة تتغلب على "ميغ-31"

حققت طائرتان محدثتان من طراز "ميغ-31" نجاحا في معركة تدريبية في سماء روسيا.

وأفاد مصدر إعلامي عسكري، اليوم الخميس، بأن طائرتين تابعتين لأحد أفواج الطيران العسكري الروسي المرابطة في إقليم بيرم من طراز "ميغ-31بي إم" نجحتا خلال معركة تدريبية باعتراض الطائرة التي انتهكت أجواء روسيا وتدميرها.

وتمثلت الطائرة المنتهكة لأجواء روسيا في إحدى طائرات "ميغ-31" التي مثلت انتهاك أجواء روسيا بسرعة تفوق سرعة الصوت على ارتفاع يقارب 15 ألف متر.

وتصدت لها مقاتلتان اعتراضيتان من طراز "ميغ-31بي إم" مستخدمتين سرعة تتجاوز 2800 كيلومتر في الساعة وهي سرعة تفوق سرعة الصوت، على ارتفاع 18 ألف متر.

وتمكنت المقاتلتان من اكتشاف الطائرة "المتسللة" من خلال الاعتماد على إمكانياتهما دون الاستعانة بوسائط الدفاع الجوي الأرضية، ثم قامتا بتمثيل إطلاق الصواريخ عليها.

وتم تدمير الطائرة "المتسللة" رغم أنها لجأت إلى المناورة للإفلات من الصواريخ الاعتراضية.

© Sputnik . Vitaliy Ankov طائرة "ميغ-31"

وتعتبر طائرة "ميغ-31بي إم" نسخة مطورة من مقاتلة "ميغ-31".