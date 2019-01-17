ريابكوف: أمريكا لم تقدم لنا إثباتات حول انتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي توضيح لموسكو حول اعتقادها بأن الصاروخ "9 إم 729" ينتهك معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "نحن نلتزم بالمعاهدة بشكل كامل، من دون أي تغيير، ودون أي استثناءات، ودون انحراف عن المتطلبات، ونظامنا (9 إم 729) لم يختبر أبداً لمدى محظور بموجب المعاهدة، ولا نرى أي أسباب أخرى تجعل الولايات المتحدة توجه لنا ادعاءات فيما يتعلق بالمعاهدة، ولكن على وجه التحديد، في ظل هذا النظام، أظهرت الولايات المتحدة عدم قدرتها على تزويدنا بمعلومات محددة عن السبب الذي استنتجت من خلاله أن هذا الصاروخ لا يتوافق مع مطالب المعاهدة".

© Sputnik . Vladimir Fedorenko مسؤول روسي: مصير معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى قد تقرر

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، أمس الأربعاء، أن واشنطن ستوقف العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في الموعد المحدد، يوم 2 شباط/فبراير المقبل، إن لم تقدم روسيا أدلة على التزامها بتنفيذ المعاهدة.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوماً.

يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.