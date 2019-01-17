صاروخ فتاك يخيف خصوم روسيا

ودعت واشنطن موسكو إلى التخلص من صاروخ "9إم729" زاعمة أن هذا الصاروخ يمثل انتهاكا لاتفاقية حظر الصواريخ المتوسطة والأقل مدى التي يتجاوز مداها 500 كيلومتر وهي اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في القرن الماضي.

وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف تعقيبا على ادعاءات واشنطن إنه لا يرى مبررا لمطلب الولايات المتحدة ويعتبر الادعاءات الأمريكية ظالمة.

وفي ظن الخبير فإن الأمريكيين يطرحون ادعاءاتهم الظالمة لتهيئة الظروف للانسحاب من الاتفاقية التي تضع قيودا عليهم.

والأغلب ظنا أن المطلب الأمريكي يقف وراءه خوف من الصاروخ الذي يستطيع أن يلحق أضرارا تماثل الأضرار الناتجة من انفجار العبوة الناسفة النووية، وتفوق إمكانياته كثيرا إمكانيات العتاد الأمريكي الفتاك مع العلم أنه يمكن إطلاق صاروخين من هذا الطراز على هدفين مختلفين في الدقيقة الواحدة.

© Photo / CCO صاروخ

وبإمكان أي صاروخ كهذا أن يخيف أي خصم.