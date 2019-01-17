"بي بي سي" في روسيا لم تثبت امتثالها للقانون الروسي بعد

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور"، اليوم الخميس، أن الهيئة تسلمت من هيئة الإذاعة البريطانية العالمية "بي بي سي وولد نيوز" في روسيا الوثائق المطلوبة خلال الفترة المحددة، ولكن المعلومات المقدمة ليست شاملة، وأنه تم إرسال طلب آخر إلى الإذاعة لتقديم معلومات عن الامتثال للقانون الروسي.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth روسيا... محطة "بي بي سي" تبث مواد تطرح مواقف أيديولوجية إرهابية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للهيئة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "قدمت لنا الهيئة البريطانية في الـ16 من كانون الثاني/يناير الوثائق التي طابت منها سابقا. ومع ذلك، فإن المعلومات المقدمة ليست شاملة. لذلك، فقد أرسلنا اليوم طلبًا آخر لمحطة الإذاعة لتقديم كل المعلومات الضرورية التي تؤكد الامتثال لمتطلبات قانون وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا".

وأعلنت "روس كوم نادزور"، في وقت سابق، أنه يجب على هيئة الإذاعة البريطانية في روسيا تقديم وثائق تؤكد الامتثال لمتطلبات قانون وسائل الإعلام بحلول 16 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكانت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات وتقنية المعلومات "روسكوم نادزور" قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء التحقيق في عمل قناة "بي بي سي" الإخبارية العالمية، فضلا عن موارد القناة على شبكة الإنترنت، من حيث امتثال المواد المنتجة للتشريعات الروسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، أن قناة (آر. تي) الروسية انتهكت قواعد الموضوعية في الأخبار والبرامج الإخبارية التي بثتها في آذار/مارس و نيسان/أبريل الماضيين، ومن بين ذلك تغطيتها لقضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

ويذكر أن الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب، في السنوات الأخيرة، بات صعبا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يشير إلى الحاجة لمواجهة وسائل الإعلام الروسية، حيث تمت الإشارة إلى "سبوتنيك" و "آر تي" كتهديدين رئيسيين. وفي تعليق له على هذا القرار ، حيا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصحفيين العاملين في "آر تي" و"سبوتنيك" وبالأداء الناجح، مشيرا إلى أن اعتماد مثل هذه الوثيقة يشير إلى التدهور الواضح للأفكار حول الديمقراطية في المجتمع الغربي.