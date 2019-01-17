سوري عرقل مغادرة قاض عسكري موقع حادث مروري يتخوف من حرمانه الجنسية الروسية

أعرب المواطن السوري، نوراس معمر، الذي عرقل مغادرة قاض عسكري من مكان حادثة دهس رياضية في كراسنودار، عن مخاوفه من عرقلة حصوله على الجنسية الروسية، بعد تعرضه للتهديد.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth "بي بي سي" في روسيا لم تثبت امتثالها للقانون الروسي بعد

كراسنودار — سبوتنيك. وقال المواطن السوري لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت هناك غرامة، مرة، اثنتين، ثلاث مرات، فإن الجنسية لا تمنح في هذه الحالة. والأمر بما يخصني هنا في غاية الصرامة. وهو (القاضي المتسبب في الحادث) قد طرح أيضاً أسئلة من هذا القبيل وأخشى أن لا أمنح (الجنسية) بعد ذلك… لأنه قال.. (القاضي) بأن لديه نفوذ".

يذكر أنه تم تداول شريط فيديو على موقع "يوتيوب" في وقت سابق، يظهر رجلاً في مكان الحادث، يطلب من شهود عيان ذكر أسمائهم ويهدد أيضا "بالاعتقال بسبب ما يدعيه بالاعتداء عليه". ويشير ناشر الفيديو في التعليقات إلى أن هذا الرجل هو "قاض عسكري، زُعم بأنه دهس فتاة عند نقطة عبور المشاة، ويحاول "أن يخفي القضية" مستخدمًا منصبه".

ويذكر أن شاهد العيان، المواطن السوري، بقي في روسيا بعد تخرجه من الجامعة، ولديه الآن تصريح بالإقامة الدائمة. وأخبر وكالة "سبوتنيك" بأن السائق (القاضي) كان يحاول الهرب من مكان الحادث، وأنه هو وبمشاركة شهود عيان آخرين منعوه من المغادرة، وأغلقوا الطريق أمامه بسياراتهم، ليتلقى على إثرها تهديدات.

وذكرت محكمة كراسنودار العسكرية لوكالة "سبوتنيك" بأن لديها معلومات عن الحادث، الذي يظهر فيه قاضيهم أرسين كريكوروف، وينظرون الآن في مسألة إجراء تحقيق رسمي ضده.

وكانت إدارة شرطة المرور في إقليم كراسنودار، قد أفادت يوم الثلاثاء، بأن المواد الموجودة عن الحادث نُقلت إلى مكتب المدعي العسكري، وأن دائرة المرور الحكومية بدأت بإجراء تدقيق يخص الموظفين الذين لم يدرجوا معلومات عن الحادث في قاعدة المعلومات.