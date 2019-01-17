"سبوتنيك": حذف "فيسبوك" لصفحاتنا هو خطوة سياسية وإجراءات رقابة

موسكو — سبوتنيك. وقالت الدائرة في بيان: "حجب 7 صفحات من مكاتب التحرير في البلدان المجاورة هو قرار سياسي بحت وإجراءات رقابة".
وكان رئيس قسم الأمن السيبراني في "فيسبوك"، ناتانيل غليخر، أعلن اليوم الخميس، عن "حذف 364 صفحة على الفيسبوك بسبب ارتباطها بأنشطة لا تنسجم في إطار الشبكة التي ظهرت في روسيا وتعمل في دول البلطيق وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الشرقية".
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة أيضا بحذف 107 صفحات على الفيسبوك و41 حساب على إنستغرام لقيام أصحابها "بالتظاهر على أنهم من الأوكرانيين وكانوا يديرون حسابات المزيفة، ونشر الأخبار من أوكرانيا حول مواضيع مثل الطقس، والاحتجاجات، ومنظمة حلف شمال الأطلسي"، وتزعم الشركة أن هذه الحسابات أيضا على صلة بروسيا.
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