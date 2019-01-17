هدية غير متوقعة من الرئيس الصربي لبوتين (صور + فيديو)

قدم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، جروا يبلغ من العمر أربعة أشهر، من نوع "راعي شاربلانين" وقد أطلق عليه اسم باشا، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن هذا النوع من الكلاب معروف بمقاومته للبرد وقوته في التصدي للذئاب والدببة.

© Sputnik . Valery Melnikov هدية غير متوقعة من الرئيس الصربي لبوتين

وسميت هذه السلالة من الكلاب نسبة إلى جبال شار بلانينا في جنوب إقليم كوسوفو وميتوهيا الصربي المتمتع بالحكم الذاتي.

وقام الرئيس الروسي مع نظيره الصربي بجولة داخل سيارة ليموزين روسية من نوع " Aurus". ثم وصل الرؤساء إلى مبنى الغرفة الصربية، حيث ستجري المفاوضات الروسية — الصربية.

Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus pic.twitter.com/B0Qo1UQfFm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 17, 2019

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على أكثر من 20 وثيقة ثنائية تغطي مجالات السياسة الخارجية والطاقة والتعاون الصناعي والبنية التحتية للسكك الحديدية والحماية الاجتماعية والتعليم والتقنيات الرقمية والابتكارات وأبحاث الفضاء.

هذا ويزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صربيا. وقام خلال زيارته بمنح الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش وسام "ألكسندر نيفسكي"، لمساهمته الكبيرة في تطوير التعاون بين البلدين. كما تم توقيع اتفاقات بقيمة 200 مليون يورو قابلة للزيادة حتى 600 مليون يورو.