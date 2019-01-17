هدية غير متوقعة من الرئيس الصربي لبوتين (صور + فيديو)

يشار إلى أن هذا النوع من الكلاب معروف بمقاومته للبرد وقوته في التصدي للذئاب والدببة.
وسميت هذه السلالة من الكلاب نسبة إلى جبال شار بلانينا في جنوب إقليم كوسوفو وميتوهيا الصربي المتمتع بالحكم الذاتي.
وقام الرئيس الروسي مع نظيره الصربي بجولة داخل سيارة ليموزين روسية من نوع " Aurus". ثم وصل الرؤساء إلى مبنى الغرفة الصربية، حيث ستجري المفاوضات الروسية — الصربية.
Путин прокатил Вучича на своем лимузине Aurus pic.twitter.com/B0Qo1UQfFm— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 17, 2019
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على أكثر من 20 وثيقة ثنائية تغطي مجالات السياسة الخارجية والطاقة والتعاون الصناعي والبنية التحتية للسكك الحديدية والحماية الاجتماعية والتعليم والتقنيات الرقمية والابتكارات وأبحاث الفضاء.
هذا ويزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صربيا. وقام خلال زيارته بمنح الرئيس الصربي، الكسندر فوتشيتش وسام "ألكسندر نيفسكي"، لمساهمته الكبيرة في تطوير التعاون بين البلدين. كما تم توقيع اتفاقات بقيمة 200 مليون يورو قابلة للزيادة حتى 600 مليون يورو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)