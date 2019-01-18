روسيا تكذب ادعاءات أمريكا بشأن تسليم كوريا الشمالية تكنولوجيا صناعة الصواريخ

وصف السفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الجمعة، البيانات الواردة في تقرير البنتاغون المتعلقة بشراء كوريا الشمالية تكنولوجيا أنظمة دفاع صاروخي روسية مفتعلة ولا أساس لها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال ذلك تبرير سياستها الأمنية الدولية المزعزعة للاستقرار.