دبابة روسية تحقق إنجازا مشهودا

ينتظر الجيش الروسي إمداده بأحدث منتجات روسيا من أسلحة ومعدات عسكرية خلال العام الحالي.

فمثلا، صنعت روسيا في الفترة الأخيرة دبابة "تي-14 أرماتا".

وتعتبر "تي-90إم" و"تي-80بي في إم" أيضا من أحدث الدبابات الروسية. وقد بدأت القوات الروسية تتسلم هذه الدبابات.

وتواصل روسيا تزويد قواتها المسلحة بدبابات "تي-72بي3".

يجدر بالذكر أن دبابة "تي-72بي3" كشفت خلال العام الماضي 2018 أنها تستطيع أن تسير بسرعة 77 كيلومترا في الساعة.

وأثبتت دبابة "تي-72بي3" هذه القدرة خلال سباق الدبابات.

© Sputnik . Maxim Blinov دبابة "تي-80"

وقالت إحدى وكالات الأنباء الروسية إنه لو كانت هناك قائمة للأرقام القياسية العسكرية لدخلت دبابة "تي-72بي3" فيها.