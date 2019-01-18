دبابة روسية تحقق إنجازا مشهودا

فمثلا، صنعت روسيا في الفترة الأخيرة دبابة "تي-14 أرماتا".
وتعتبر "تي-90إم" و"تي-80بي في إم" أيضا من أحدث الدبابات الروسية. وقد بدأت القوات الروسية تتسلم هذه الدبابات.
وتواصل روسيا تزويد قواتها المسلحة بدبابات "تي-72بي3".
يجدر بالذكر أن دبابة "تي-72بي3" كشفت خلال العام الماضي 2018 أنها تستطيع أن تسير بسرعة 77 كيلومترا في الساعة.
وأثبتت دبابة "تي-72بي3" هذه القدرة خلال سباق الدبابات.
وقالت إحدى وكالات الأنباء الروسية إنه لو كانت هناك قائمة للأرقام القياسية العسكرية لدخلت دبابة "تي-72بي3" فيها.
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