روسيا تصنع طائرة قتالية تحتاجها دول صغيرة الحجم

ستتسلم القوات الجوية الروسية خلال عام 2019 أولى دفعات طائرات قتالية من طراز "ميغ-35".

وكانت القوات الروسية قد تسلمت في العام الماضي طائرتين من هذا الطراز خصصتا لأغراض التدريب.

وتتسلم القوات الروسية مقاتلات "ميغ-35" بموجب العقد الذي وقعته وزارة الدفاع الروسية في أغسطس/آب 2018 مع شركة "ميغ" الروسية للطائرات لشراء 6 طائرات من طراز "ميغ-35".

وانتهت شركة "ميغ" من اختبار طائرتها الجديدة في فبراير/شباط 2018.

وتقدر طائرة "ميغ-35" المنتمية إلى جيل "4++" من المقاتلات على إصابة الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

ونوه الخبير العسكري دميتري دروزدينكو إلى أن "ميغ-35" طائرة متميزة تتميز بوزنها الخفيف بالمقارنة مع مقاتلات سوخوي.

وتحتاج القوات الجوية الروسية إلى هذه الطائرة لكونها قادرة على كسب المعارك الجوية فوق جبهة القتال.

وكذلك تحتاج إليها دول أخرى لا تعتبر مساحة أراضيها كبيرة.

© Sputnik . Ramil Sitdikov مقاتلة "ميغ-35"

ويتوقع الخبير الروسي أن تقبل دول أجنبية على شراء مقاتلات "ميغ-35" خاصة أن هذه الطائرة رخيصة الثمن نسبيًا.