الاستقبال الصربي الشعبي الحافل لبوتين أغضب البريطانيين

هذا الاهتمام والاستقبال الحار وغير العادي لبوتين جعل بعض الدول تحسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحب والاحترام الذي يلقاه في دول مختلفة وآخرها في صربيا.
فذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عنوان خبرها "لقد استقبلت صربيا فلاديمير بوتين كبطل" وعددت أبرز معالم الاستقبال التي حظي بها بوتين من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش ومن أبرزها مرافقة طائرة بوتين طائرات عسكرية صربية من نوع "ميغ-29"، واستقبل بوتين تحت ضربات المدفعية، بالإضافة إلى قرع أجراس الكنائس والهدية التي تسلمها بوتين من فوتشيش، وهي عبارة عن جرو بمواصفات فريدة من نوعها.
#Белград сегодня #Россия #Сербия #Путин pic.twitter.com/SUzmmQ3pgN— Драгана Трифковић (@DrTrifkovic) March 21, 2015
واعتبرت الصحيفة أن روسيا تخطط لزيادة نفوذها في البلقان وبدى ذلك جليا من خلال الزيارة الروسية الأخيرة إلى بلغراد.
Белград. Сербия. Кафе "Путин". pic.twitter.com/ofLNCaVGVM— Император (@zedolazer) April 11, 2018
وأعلن مصدر في مجال التعاون العسكري التقني الروسي، يوم أمس، أنه يخطط لتوقيع عقود جديدة في مجال التعاون العسكري بين موسكو وبلغراد خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى صربيا.
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