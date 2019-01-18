الاستقبال الصربي الشعبي الحافل لبوتين أغضب البريطانيين

شكلت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صربيا، يوم أمس الخميس، تأكيدا على أهمية العلاقات الصربية الروسية ومدى الاهتمام وحفاوة الاستقبال الذي قدمته الدولة الصربية لبوتين نفسه.

هذا الاهتمام والاستقبال الحار وغير العادي لبوتين جعل بعض الدول تحسد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحب والاحترام الذي يلقاه في دول مختلفة وآخرها في صربيا.

فذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في عنوان خبرها "لقد استقبلت صربيا فلاديمير بوتين كبطل" وعددت أبرز معالم الاستقبال التي حظي بها بوتين من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش ومن أبرزها مرافقة طائرة بوتين طائرات عسكرية صربية من نوع "ميغ-29"، واستقبل بوتين تحت ضربات المدفعية، بالإضافة إلى قرع أجراس الكنائس والهدية التي تسلمها بوتين من فوتشيش، وهي عبارة عن جرو بمواصفات فريدة من نوعها.

واعتبرت الصحيفة أن روسيا تخطط لزيادة نفوذها في البلقان وبدى ذلك جليا من خلال الزيارة الروسية الأخيرة إلى بلغراد.

وأعلن مصدر في مجال التعاون العسكري التقني الروسي، يوم أمس، أنه يخطط لتوقيع عقود جديدة في مجال التعاون العسكري بين موسكو وبلغراد خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى صربيا.